3 ปีกับความสำเร็จของ Little Bao Hongkong และ Little Bao Bangkok (รวมถึงการร่วมงานเทศกาลอาหารสำคัญในต่างประเทศ อาทิ Omnivore World Tour 2015 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส, Melbourne Food & Wine Festival 2015 ณ กรุงเมลเบิร์น ออสเตรเลีย และ ล่าสุด the 10th Bordeaux Wine Festival ในช่วงฤดูร้อนปี 2558) เชฟและเจ้าของ Little Bao “เมย์ โช (May Chow)” ได้รับการเสนอชื่อเป็นสุดยอดเชฟหญิงแห่งเอเชียประจำปี 2017 (Asia’s Best Female Chef) รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s 50 Best Restaurants)

เพื่อฉลองความสำเร็จครั้งนี้ เชฟ เมย์ โช จะจัดดินเนอร์มื้อพิเศษในงาน 8-Hands banquet ร่วมกับเชฟชื่อดังของไทยในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ Little Bao Bangkok, 72 Courtyard ทองหล่อ

จากปรัชญาของ Little Bao ในเรื่องของการแบ่งปัน, คุณจะได้รับประทานอาหารอย่างอบอุ่น สนุกสนานเหมือนดินเนอร์ร่วมกับครอบครัว ซึ่งงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานจัดเลี้ยงงานเฉลิมฉลองของชาวจีน และในขณะเดียวกันเชฟ เมย์มีความตั้งใจที่จะให้เกียรติประเทศไทยที่ได้ต้อนรับเธอและให้การตอบรับสไตล์ในการทำอาหารของเธอมาตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ดินเนอร์พิเศษครั้งนี้ เธอจึงชักชวนเพื่อนเชฟชื่อดังของไทย มาร่วมนำเสนออาหารไทยในงานนี้ด้วย อาทิ เชฟ ต้น (ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร) เชฟและเจ้าของร้าน Le Du, เชฟ แนน (รังสิมา บุณยะสาระนันท์) เชฟและเจ้าของร้าน Little Beast , เชฟ ดีแลน โจนส์ (Dylan Jones) เชฟและเจ้าของร้าน Bo.Lan. สำหรับเครื่องดื่มในงานนี้ เชฟ เมย์ ได้ชักชวนเพื่อนบาร์เทนเดอร์ เจมี่ ไรฮนด์ (Jamie Rhind) จาก Bamboo Bar,สายไหม นันทรัตน์ จาก Bunker และ สมคะเน สิงหา จาก Bootleggers มาร่วมรังสรรค์ค็อกเทลสูตรพิเศษจาก Grandma Jinn และ Cha-Thai

ดินเนอร์มื้อพิเศษนี้ ประกอบไปด้วย 6 เมนูซิกเนเจอร์ดิช และ สเปเชี่ยลค็อกเทล 4 แก้ว

เมนูเด่น อาทิ Duck Shumai (เชฟ แนน), Steamed Crab, Egg & Rice (เชฟ ต้น), Grilled Red Coconut Curry of Fish wrapped in Banana Leaf (เชฟ ดีแลน), Red Fermented Short Rib (เชฟ เมย์).

8-Hands banquet ณ Little Bao Bangkok, 72 Courtyard ทองหล่อ เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ 60 ท่าน บัตรราคา 1,800++ บาทต่อท่าน (ค็อกเทลเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่เวลา 18.30 น. และดินเนอร์พร้อมเสิร์ฟเวลา 19.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ T. (+66) 8 1929 6562. Email info@littlebaobkk.co