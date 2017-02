By

วิธีลดการเสี่ยงเป็น มะเร็ง ได้ง่ายๆ แต่ยังกินปิ้งย่างได้อยู่

ข้อมูลจากสถาบัน มะเร็ง แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสาเหตุการกินอาหารปิ้ง ย่าง เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในอาหาร เมื่อโดนความร้อนสูงทำให้น้ำมันและน้ำถูกหยดลงบนเตาไฟกลายเป็นเปลวไฟก่อมะเร็งนั้นเอง

แต่ก็มีบางเคล็ดลับที่ตีพิมพ์จาก Center for Science in The Public Interest ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกินอาหารปิ้ง ย่างได้ ดังนี้

@การเลือกซื้อ

1.ควรเลือกย่างผัก เห็ด ผลไม้ มากกว่าจะเลือกย่างอาหารจำพวกเนื้อสัตว์

2.ถ้าต้องการย่างปลา หรือเนื้อสัตว์ ควรเลือกส่วนที่ลีน ไม่ติดมัน

@การเตรียม

1.ไม่ควรนำอาหารแช่แข็งมาย่าง ควรทำให้น้ำแข็งละลายเสียก่อน

2.นำอาหารย่างในไม่โครเวฟก่อนย่างจริง 2- 5 นาที จะเป็นการกำจัดน้ำจากอาหารตัวต้นเหตุของการเป็นมะเร็งได้มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์

3.การหมักอาหารก่อนย่างสัก 1 นาที เป็นการเลี่ยงไม่ให้อาหารต้องโดนความร้อนโดยตรงทำให้ช่วยลดสารก่อมะเร็งขึ้นได้ และร่างกายยังได้รับสารแอนติออกซิแดนท์จากสมุนไพรในเครื่องหมักด้วย

@การย่าง

1.ห้ามใช้ไฟย่างอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสารก่อมะเร็ง

2.การใช้แก๊สในการย่างที่อุณหภูมิต่ำๆ ดีว่าการใช้ถ่าน หรือฟืนย่าง เพราะจะเป็นการควบคุมความร้อนได้ง่ายกว่า

3.ถ้าต้องเลือกใช้ถ่าน ควรเลือกถ่านไม้เนื้อแข็งมากว่าไม้เนื้ออ่อน เพราะจะให้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า

4.เลี่ยงการกินอาหารในส่วนที่มีรอยไหม้

ถึงแม้เราจะชอบกินอาหารปิ้ง ย่าง มากเท่าใด ทางที่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับ

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 406