เจริญพุง!! กับเมนูอร่อย จาก 5 คาเฟ่สุดชิค สายกินไม่ควรพลาด!!

สายกินต้องดูรีวิวนี้นะเธอ… เพราะว่าวันนี้กิมจิมีอีก 5 คาเฟ่สุดชิค มานำเสนอ เพื่อสนองพุงของเพื่อนๆ เรียกว่าเจริญพุงกันเลยทีเดียว เพราะ 5 ร้านนี้เค้ามีเมนูเด็ดมาแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นขนม กาแฟ อาหารทั้งไทยและเทศ ฟิวชั่นก็มี แถมยังอร่อยอีกด้วย

แต่ละร้านที่กิมจิมาแนะนำวันนี้ก็มีสไตล์การตกแต่งหลากหลายใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจ ไม่รอช้าเราไปดูกันเลยจ้าว่ามีร้านไหนน่าโดนกันบ้าง…

1. ร้าน Coffeestand and Design

ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่ไม่เพียงแต่มีขนมน่าทานและกาแฟทั้งร้อนและเย็นให้จิบแล้ว Coffeestand& Design ยังมาพร้อมกับโซนขายสินค้าแฟชั่นและของใช้สุดครีเอทจากดีไซเนอร์ทั้งไทยและต่างชาติหลากหลายแบรนด์ อาทิ Freitag, Things to Make and Do และอุปกรณ์จักรยานจาก Dots Design ให้เลือกช็อปกัน เลือกดูสินค้ากันแล้ว ลองดูอาหารจานเบา ๆ สไตล์ Grab & Go อย่างครัวซองต์ และชีสเค้กเปรสโซ่ ที่เป็นชีสเค้กเนื้อนุ่มเสิร์ฟในขวดแก้วพร้อมเอสเปรสโซ่ช็อตมาทานกัน

ที่ตั้งร้าน : 94 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน

โทร: 0865558789

เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 22.00 น.(Soft opening)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30013904

2. ร้าน Flock

คาเฟ่ไซส์เล็กแห่งนี้มาพร้อมกับขนมหวานนานาชนิด และเมนูอาหารไทยประจำวันในสไตล์โฮมเมด อาทิ ข้าวคลุกกะปิ ผักบุ้งผัดกะปิ และกากหมูคั่วสำหรับทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือจะแวะมาทานของหวานอย่าง Flock You วาฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลาและวิปปิ้งครีม Banana Layer Cake หรือเค้กกล้วยหอมพร้อมซอสกล้วยหอมคาราเมล หรือน้ำแข็งไสสไตล์เกาหลีพร้อมความหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้ Mango Frost Bite ทานแบ่งกันทานดับร้อน

ที่ตั้งร้าน : ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร:0813540069, 0822348432

เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ 11.00-22.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipick.com/bangkok/th/restaurant/30013911

