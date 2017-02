ชวนมา ดริ้งค์ เติมความหวานสำหรับคู่รักในเดือนแห่งความรัก

By

ชวนมาลิ้มลองเครื่องดื่มอร่อยๆ ในเดือนแห่งความรัก ให้คู่เลิฟมาเติมความหวานกับ “ดริ้งค์” ใหม่สูตรพิเศษที่สามารถปรับให้เป็น ม็อกเทล หรือ ค็อกเทล ก็ได้ตามใจปรารถนากับ 2 ร้านอาหารบรรยากาศ 2 สไตล์

Amontre Playroom & Brasserie ร้านอาหารบรรยากาศ คึกคักสไตล์ห้องนั่งเล่น ณ เออร์บาน่า สาทร และ ALL Six To Twelve Cafe & Social Bar ร้านอาหารสุดชิคแนวลอฟท์ เท่ๆ ณ เออร์บาน่า หลังสวน

เมนู Heart Melt จากร้าน (อมลเธ เพลย์รูม แอนด์ บราซีรี่)

สูตรพิเศษ อย่าง “ฮาร์ท เมลท์” (Heart Melt) ซึ่งมาพร้อมลูกเล่นสนุกๆก่อนดื่ม จากสายไหมหวานๆในสีขาวนวลและสีชมพูฟูฟ่องด้านบน ที่จะผสมผสานเข้าอย่างลงตัวกับดริ้งค์รสสดชื่นที่รินลงมา หลอมละลายเข้ากับผลสตรอเบอร์รี่สดในก้อนน้ำแข็งเย็นๆ เพิ่มความสดชื่นซาบซ่านให้กับคู่รักได้เป็นอย่างดี เฉพาะร้านอมลเธ เพลย์รูม แอนด์ บราซีรี่ เท่านั้น ราคาแก้วละ 250 บาท และพิเศษสุดเมื่อสั่งเป็นแก้วคู่ลดเหลือ 400 บาท

เมนู To be Loved จากร้าน (ออล ซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ คาเฟ่ แอนด์ โซเชียล บาร์)

หรือจะทวีความหวานกันต่อกับ “ทู บี เลิฟ” (To be Loved) ดริ้งค์รสชาติหอมหวานจากวานิลลา ไซรัปและสารพัดรสผลไม้สดชื่น อย่าง พีช แครนเบอร์รี่ มะนาว มะพร้าว ที่รวมตัวอยู่ในแก้วใส ท็อปด้วยสายไหมสดที่ตกแต่งไว้อย่างเก๋ไก๋ ยิ่งชวนให้ดึงดูดไปกับรสสัมผัส เฉพาะที่ร้านออล ซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ คาเฟ่ แอนด์ โซเชียล บาร์ ราคาแก้วละ 250 บาท และพิเศษสุดเมื่อสั่งเป็นแก้วคู่ลดเหลือ 400 บาท

ควงแขนคู่รักไปเติมความหวานให้กันและกันแบบไม่มีเอาท์ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า ถึงเที่ยงคืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ร้านอมลเธ เพลย์รูม แอนด์ บราซีรี่ (ณ เออร์บาน่า สาทร) โทร. 02-359-9667-8 หรือ www.facebook.com/AmontrePlayroomAndBrasserie และ ร้าน ออล ซิกซ์ ทู ทเวลฟ์ คาเฟ่ แอนด์ โซเชียล บาร์ โทร. 02-250-6799 (ณ เออร์บาน่า หลังสวน) www.facebook.com/allsixtotwelve