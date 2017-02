3 NATURAL DETOX ล้างพิษทั่วร่างด้วยวิธีธรรมชาติ

By

3 วิธีธรรมชาติในการ ดีท็อกส์ ร่างกาย

หากร่างกายได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม สารเคมีในอาหารแปรรูป อาหารปิ้งย่าง และ อาหารไขมันสูงเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจสะสมจนกลายเป็นพิษร้ายหรือท็อกซิน (Toxin) ที่ก่อโรคเรื้อรังและทําอันตรายอวัยวะทุกระบบ เพราะฉะนั้นมาล้างพิษด้วยการ ดีท็อกส์ ง่ายๆ 3 วิธี

เราจะมาแนะวิธีขับพิษออกจากระบบไต ลําไส้ ลมหายใจด้วยตัวเอง เพื่อช่วยปรับทุกระบบการทํางานของร่างกายให้ดีขึ้น

ขับพิษไต

ควรดื่มน้ําวันละ 6-8 แก้ว เพื่อช่วยเจือจางสารพิษและลดความเข้มข้นของปัสสาวะ หากดื่มน้ําน้อยเกินไปจนปัสสาวะมีความเข้มข้นสูง สารละลายในปัสสาวะอาจรวมตัวและตกผลึกกลายเป็นก้อนนิ่วได้ วิธีเตือนตัวเองให้ดื่มน้ําเพียงพอ คือ พกกระติกน้ําต้มสุกหรือน้ําอาร์ซีไปดื่มที่ทํางานด้วย โดยตั้งเป้าหมายว่า จะดื่มน้ําให้หมดกระติกทุกวัน ร่วมกับกินอาหาร ที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบ เช่น แกงจืด แกงเลียง หรือผลไม้ที่มีน้ํามาก เช่น แตงโม ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ําให้แก่ร่างกาย เมื่อดื่มน้ําอย่างเพียงพอแล้ว ควรเข้าห้องน้ําทุกครั้งเมื่อปวดปัสสาวะ เพราะการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ อาจทําให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต เพิ่มพิษในกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคไตเรื้อรังตามมา

ล้างลำไส้

อาการเริ่มแรกที่แสดงว่าร่างกายมีของเสียสะสมในลําไส้มากและไม่สามารถขจัดออกได้ทัน คือ โรคท้องผูก ส่วนใหญ่มีอาการถ่ายไม่ออกติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ร่วมกับมีอาการแน่นท้อง อุจจาระ

กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) และ กรมบริการสุขภาพและมนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Health and Human Services) แนะนําวิธีกินล้างลําไส้เพื่อขจัดสารพิษผ่านการขับถ่าย ดังนี้

กินผลไม้วันละ 2-4 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับผลไม้ขนาดเท่าส้มผลกลาง 1 ผล ผลไม้ขนาดเท่าฝรั่งผลกลางครึ่งผล หรือผลไม้หั่นชิ้น 8-12 ชิ้นคํา เช่น สับปะรด มะละกอ กินผักวันละ 3-5 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับผักสุกครึ่งถ้วยตวง หรือผักดิบ 1 ถ้วยตวง กินธัญพืชไม่ขัดสีวันละ 6-11 ส่วน โดย 1 ส่วน เท่ากับข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ต 1 ทัพพีเมื่อปรับเปลี่ยนอาหารต่อเนื่อง 2 สัปดาห์จะช่วยให้ลําไส้สะอาด สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ รู้สึกตัวเบาและสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างบอกไม่ถูก

ขับพิษผ่านลมหายใจ

การออกกําลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยขับพิษผ่านทางผิวหนังและลมหายใจ ทั้งยังมีผลพลอยได้คือ ทําให้ร่างกายและหัวใจแข็งแรง สมาคมโรคหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart Association) แนะนําวิธีการออกกําลังกายที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ 2 แนวทาง ดังนี้

ออกกําลังกายระดับปานกลาง (Moderate-intensity Aerobic Activity) เช่น เดินเร็ว เต้นแอโรบิก (Aerobic) อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน ออกกําลังกายระดับหนัก (Vigorous-intensity Aerobic Activity) เช่น วิ่ง ว่ายน้ํา อย่างน้อย 25 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน

แนะนําให้เลือกออกกําลังกายแนวทางใดแนวทางหนึ่งร่วมกับออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น ขา สะโพก หน้าท้อง หน้าอก ไหล่ และแขน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ข้อมูลจาก: นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 384