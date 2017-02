โปรโมชั่นพิเศษ!! ร้านอาหารฝรั่งเศส “เมซอง เดอ ลา ทรูฟ” จัด “เซ็ทวาเลนไทน์” ให้คู่รักได้ดื่มด่ำความหอมกรุ่นของทรัฟเฟิลในวันแห่งความรัก

“เมซอง เดอ ลา ทรูฟ” ร้านอาหารฝรั่งเศสต้นตำรับ ทรัฟเฟิลชื่อดังระดับตำนาน 84 ปี แห่งกรุงปารีส จัด “เซ็ทวาเลนไทน์” (ลันช์/ ดินเนอร์) ให้คู่รักได้ดื่มด่ำความหอมกรุ่นของทรัฟเฟิลในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ กับ 5 คอร์สสุดพิเศษ

อาทิ Amuse Bouche เยลลี่ คอนซอมเม่ รสชาติให้ความสดชื่น Foie Gras and Black Truffle Mille-Feuille , Pear Purée ตับห่านฝรั่งเศสจัดเรียงเป็นชั้นสลับกับ Black Truffle จากเมือง Perigueux เสิร์ฟคู่กับซอสลูกแพรเชื่อม, Seared Hokkaido Scallop with Black Truffle หอยเชลล์จากฮอกไกโดย่าง, Black Truffle Ravioli with Emulsified Truffle Sauce ราวิโอลีสอดไส้ด้วยครีมเห็ดและแบล็คทรัฟเฟิล, Dover Sole Meunière, Truffle Lemon Sauce ปลาเนื้อขาวละเอียดย่างเนยด้วยเทคนิคแบบฝรั่งเศส เสิร์ฟคู่กับซอสมะนาวผสมทรัฟเฟิล, Roasted Iberico Lamb with Truffle Crust เนื้อลูกแกะเนื้อนุ่มนำเข้าจากสเปนเคลือบด้วยเห็ดทรัฟเฟิลและ Chocolate Fondant & Truffle Ice-Cream ฟองดองช็อกโกแลตเสิร์ฟคู่กับทรัฟเฟิลวนิลาไอศครีมสูตรลับเฉพาะ

เมนู Roasted Iberico Lamb with Truffle Crust

เมนู Seared Hokkaido Scallop with Black Truffle

เมนู Dover Sole Meunière, Truffle Lemon Sauce

เมนู Amuse Bouche

เมนู Black Truffle Ravioli with Emulsified Truffle Sauce

เมนู Chocolate Fondant & Truffle Ice-Cream