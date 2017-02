โปรโมชั่นจาก “ไอศครีม บีโลว์ อีเลฟเว่น” ฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก

By

โปรโมชั่น Make It Sweet for Your Valentine ฉลองทศกาลวันแห่งความรัก

เทศกาลวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ไอศครีม บีโลว์ อีเลฟเว่น ที่รังสรรค์โดยเชฟแอร์แว่ มูลี่ ชาวฝรั่งเศส ขอนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ Make it sweet for your valentine ให้คู่รักได้เติมเต็มความหวานเฉลิมฉลองวันแห่งความรักให้น่าดื่มด่ำกว่าช่วงไหนๆ !!

เพียงเลือกรสชาติไอศครีมโปรดรสใดก็ได้จำนวน 2 ไพนท์ ในราคาเพียง 990 บาท บีโลว์ อีเลฟเว่นพร้อมส่งต่อความในใจและเซอร์ไพรส์ดอกกุหลาบสุดโรแมนติกแด่คนที่คุณรัก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ส่งต่อความหวานแด่คนที่คุณรัก ได้ที่: โทร. 094-674-1199

eShop: www.below11.com

Line: @Below11

ติดตามเรา: Facebook และ Instagram: Below11