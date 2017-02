พฤติกรรมร้าย ทำคุณ สุขภาพพัง

กว่า 2,000 ปี มาแล้วที่ฮิปโปคราตีส บิดาแห่งการแพทย์ตะวันตกกล่าวข้อความกระตุ้นเตือนมนุษย์ให้หันมาสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารว่า You are what you eat.

ทว่าเวลาผ่านไป มีมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถทำตามได้ ส่วนที่เหลือยังคงละเลยความจริงข้อนี้ไปมิหนำซ้ำยังซ้ำเติมร่างกายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ นานา อาทิ ความเครียด การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น

โรคภัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้จึงเป็นดังที่ อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง เรียกว่า โรคที่ไม่ใช่โรค คือ โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตผิดๆ นั่นเอง

เพื่อป้องกันโรคที่ไม่ใช่โรคเล่นงานในวันข้างหน้า ชีวจิต ขอเปิดบันทึกชีวิตจริงของ คุณนันทนา(สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี หญิงสาวที่มีพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพจนโรครุมเร้า และต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเรียกคืนความแข็งแรงให้กลับคืนมา ก่อนที่เธอจะสูญเสียมันไปตลอดกาล

เดือนที่ 1 – เดือนที่ 3 กิน กิน กิน (อาหารไม่ดี)

บันทึกของเธอเริ่มต้นหลังเรียนจบ คุณนันทนาในวัย 22 ปีก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานด้วยตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่ง เธอก็เหมือนกับหญิงสาวในวัยทำงานทั่วไปที่มุ่งมั่นกับการทำงานจนลืมใส่ใจเรื่องอาหารการกิน ประกอบกับนิสัยส่วนตัวที่มักละเลยอาหารเช้า?ทำให้เธอบ่มเพาะพฤติกรรมทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว

“ปกติเป็นคนไม่กินข้าวเช้า เพราะรู้สึกอึดอัดท้อง หากจะกินก็เป็นอาหารที่หาซื้อง่ายและกินง่าย เช่น แซนด์วิชที่ขายอยู่ตามร้านข้างทางหรือไส้กรอกในร้านสะดวกซื้อ หากซื้อไม่ทันก็ชงกาแฟกิน 1 แก้ว” คุณนันทนากล่าว

เมื่อเลือกที่จะดื่มกาแฟเป็นอาหารเช้า กาแฟของเธอจึงพิเศษกว่าของคนอื่น

“ตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่กาแฟเลย อุปกรณ์วัตถุดิบที่เกี่ยวกับกาแฟของเราจะพิเศษกว่าคนอื่น ทั้งกาแฟผงขวดใหญ่ครีมเทียมขวดใหญ่ และน้ำตาลทราย 1 โหล ที่ต้องมีมากกว่าคนอื่นเพราะติดรสชาติหวานมัน เวลาชงกินก็จะชงใส่แก้วน้ำขนาดใหญ่ ใส่กาแฟ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลอย่างน้อย 3 ช้อนโต๊ะและครีมเทียม 2 – 4 ช้อนโต๊ะ กินแค่นี้ก็ทำงานได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลย”

เมื่อถึงช่วงพักกินข้าวเที่ยง คุณนันทนาเลือกกินอาหารง่ายๆ อย่างข้าวแกงจากร้านอาหารบริเวณใกล้ที่ทำงาน กับข้าวที่เลือกกินมักเป็นแกงใส่กะทิ แกงเผ็ด และของทอด ต่อด้วยกาแฟอีกหนึ่งแก้วหรือน้ำผลไม้ปั่น และไม่ลืมที่จะซื้อเค้กขึ้นไปกินกับกาแฟในช่วงบ่ายด้วย

ส่วนเวลาของอาหารมื้อเย็นหลังเลิกงานนั้นจะเริ่มต้นประมาณ 19.30 น. เธอบอกว่า อาหารมื้อนี้ถือเป็นมื้อที่เธอกินมากที่สุดเพราะเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตั้งแต่บ่ายจรดค่ำ

“มื้อเย็นจะรู้สึกโหยมาก จึงไม่ค่อยเลือกกิน หากมีรถเข็นขายอาหารมาก็จะเรียกซื้อทันที ไม่สนใจว่าจะเป็นอาหารที่ทำมานานแล้วหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไก่ปิ้งที่เต็มไปด้วยเขม่าไหม้จากตะแกรง หรือเมื่อกลับถึงบ้านก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้ม แต่ที่กินบ่อยที่สุดคงจะเป็นอาหารกล่องแช่แข็งที่แวะซื้อจากร้านสะดวกซื้อ”

หลังจากนั้นก็อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว และเข้านอนเวลาประมาณสี่ห้าทุ่ม

