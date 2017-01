“กำลังใจ” จากผู้ชายที่ไม่เคยท้อแท้ คริสโตเฟอร์ เบญจกุล

By

“กำลังใจ” จากผู้ชายที่ไม่เคยท้อแท้

“กำลังใจ” คือยาขนานเอกสำหรับผู้รับ กำลังใจ คือการให้โดยที่ไม่ต้องใช้ความสามารถใดๆ อย่างเช่นคนนี้ คริส – คริสโตเฟอร์ เบญจกุล

“สู้ ๆ นะ”

คือคำพูดติดปากของ คริส - คริสโตเฟอร์ เบญจกุล ที่ให้กำลังใจตัวเองและผู้อื่นเสมอ

17 ปีที่แล้ว คริสโตเฟอร์ เบญจกุล นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งน้ำใจงาม ประสบอุบัติเหตุ อาการสาหัสระหว่างลงไปช่วยเหลือคนบนถนน เขาต้องผ่าตัดสมองถึง 8 ครั้ง และผ่าตัดขาอีกหลายครั้ง จากคนที่ใช้ชีวิตปกติ กลายมาเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่แต่บนเตียง

“ผมจำได้ว่า ตอนนั้นทรมานมาก ต้องนอนอยู่บนเตียง พูดไม่ได้ ทำได้แค่พยักหน้ากับส่ายหน้าเท่านั้น เวลาหิวน้ำก็ได้แต่ทำเสียงแอ๊ะ ๆ ให้คุณแม่ได้ยิน ท่านก็จะเข้ามาถามว่าอยากดื่มน้ำเหรอ แล้วก็ใช้หลอดดูดน้ำมาป้อนผมทีละนิด เป็นเวลาที่ลำบากกายและใจที่สุดแค่จะบอกว่ารักแม่ คิดถึงแม่ ยังทำไม่ได้เลย”

ยามเจ็บป่วย คริสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเขาเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในชีวิต นอกเหนือจากกำลังใจจากครอบครัวและประชาชนทั่วไป

“ผมได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีช่วงที่รักษาตัว พระองค์ท่านทรงลูบหัวผมและตรัสว่า ‘หายไว ๆ นะคะ’ ผมตื้นตันใจมากและตั้งใจแน่วแน่ว่าทุกปีที่มาเข้าเฝ้าฯพระองค์ ท่าน ผมต้องอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ และผมก็ภูมิใจที่ทำได้ จากปีแรกที่นั่งวีลแชร์ ปีที่สองก็เดินด้วยวอล์คเกอร์สี่ขา ปีต่อมาใช้เพียงไม้เท้าสามขา จากนั้นก็เป็นไม้เท้าขาเดียวจนปีที่ห้าผมก็สามารถเดินเองได้”

หลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลา 3 ปี และใช้เวลาถึง 7 ปีฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง คริส เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้นจึงทำงานต่าง ๆ เรื่อยมา เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองมีความสามารถเช่นคนทั่วไป

“มีครั้งหนึ่งไปสมัครทำงานตำแหน่งครีเอทีฟโฆษณาที่บริษัทแห่งหนึ่ง ผมก็ทำแบบทดสอบด้านการคิดสร้างสรรค์ไปตามปกติในขณะที่สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เขาถามว่า ‘พิการอย่างนี้จะทำงานได้เหรอ’ ได้ยินคำถามนี้ผมปรี๊ดขึ้นมาทันที จึงตอบไปว่า ‘ขอโทษนะครับ ผมสมัครตำแหน่งครีเอทีฟโฆษณา งานนี้ไม่ต้องแบกของหรือปีนโน่นปีนนี่นะครับ’ จากนั้นผมขอใบสมัครคืน ขยำทิ้ง แล้วเดินออกมาเลย”

แม้ต้องผ่านความเจ็บปวดทางกายและจิตใจมาหลายต่อหลายครั้ง แต่คริสไม่เคยยอมแพ้ และลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองเสมอ

“ผมสะกดคำว่า ‘ท้อแท้’ ไม่เป็น ที่ผ่านมาผมสู้มาตลอด ยอมรับว่าตอนรักษาตัวแว่บหนึ่งเคยคิดเรื่องตายเหมือนกัน แต่คิดถึงแม่ว่า ถ้าผมตาย แม่จะเสียใจมากแค่ไหนเพราะแม่เลี้ยงผมมาสองครั้งแล้วนะ ครั้งแรกคือตอนที่เกิด ครั้งที่สองคือตอนที่รักษาตัวแม่ต้องลาออกจากงานมาดูแลผมอย่างใกล้ชิดผมจึงไม่คิดเรื่องนี้อีกเลย เพราะแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม”

ปัจจุบันคริสเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ทำหน้าที่ดูแลร้านขนมปัง 60 Plus Bakery and Cafè byYamazaki and APCD ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการทำงานของผู้พิการ เช่น ผู้ที่เป็นออทิสติก ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ร้านแห่งนี้อยู่ติดกับบ้านราชวิถี ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันนี้เขาได้ส่งต่อ “กำลังใจ” อันยิ่งใหญ่ที่มีเต็มเปี่ยมในหัวใจให้คนรอบตัว

“ผมจะเข้ามาที่ร้านตั้งแต่เช้า มาช่วยฝ่ายขายต้อนรับลูกค้า และให้กำลังใจน้อง ๆในร้าน ถ้าเห็นเขาซึมหรือเหนื่อย ผมจะถามว่า ‘เหนื่อยไหม สู้แล้วกันนะ แค่นี้จิ๊บ ๆ เองเดี๋ยวก็หาย’ เขาจะได้มีกำลังใจทำงานต่อ ถ้าวันไหนขายขนมหมดเกลี้ยง ผมจะดีใจและตื้นตันใจมาก รีบหยิบมือถือมาถ่ายรูปแชร์ในกลุ่มไลน์ของน้อง ๆ เสมอ เพราะน้องฝ่ายผลิตจะกลับบ้านก่อนร้านปิด ทุกครั้งที่เห็นเขาไม่เหนื่อย มีกำลังใจ และสนุกกับการทำงาน ผมก็ชื่นใจ คุ้มแรงเหนื่อยครับ”

17 ปีที่ผ่านนี้ ไม่มีวันใดที่ชายคนนี้ย่อท้อ เพราะเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วย “กำลังใจ” ที่มีให้กับตัวเองและผู้อื่นเสมอมา

เรื่อง เชิญพร คงมา

ช่างภาพ สรยุทธ พุ่มภักดี

สไตลิสต์ ณัฏฐิตา เกษตระชนม์