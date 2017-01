The Cook รวบรวมที่สุดของร้าน Street Food ระดับตำนานมาไว้ใจกลางเมือง

By

เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สำหรับ “The Cook” ศูนย์อาหารโฉมใหม่ ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ที่คัดสรรที่สุดแห่งต้นตำรับความอร่อยของร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังมารวมกันไว้ใจกลางเมือง ให้คุณได้ลิ้มลองจานเด็ดแบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง มาที่นี่ที่เดียวมีครบทั้งของว่างและอาหารคาวหวานหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีมุมพิเศษที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้เลือกลิ้มลองในทุกสัปดาห์

โดย The Cook โฉมใหม่นั้น ปรับลุคให้ดูทันสมัยสไตล์ Street Urban ให้ความรู้สึกเหมือนยกร้านดั้งเดิมมาไว้ที่นี่ ภายใต้คอนเซปต์ The Bestination Street Food of Bangkok บนพื่นที่ที่ขยายใฟญ่ขึ้นกว่าเดิม 1,000 ตารางเมตร รองรับได้กว่า 1,500 ที่นั่ง ณ ชั้น 4 ของศูนย์การค้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. ให้คุณอิ่มอร่อยพร้อมผ่อนคลายไปกับวิวย่านราชประสงค์

บอกเลยว่าร้านที่ The Cook รวบรวมมาไว้ที่นี่นั้น เป็นร้านต้นตำรับชื่อดังระดับตำนาน ที่แค่เอ่ยชื่อต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอน ส่วนจะมีร้านไหนบ้างนั้น เรารวบรวมมาฝากกันแล้ว

ร้านข้าวหน้าไก่พูนเลิศ 89 (เหลาะงาหิ้น เจ้าเก่า) บะหมี่หน้าไก่รสชาติดีกลมกล่อมด้วยน้ำราดไก่ข้นสีน้ำตาลเข้มที่เป็นสูตรเฉพาะ ใส่เนื้อสะโพกไก่ล้วนชิ้นเล็กๆติดหนัง รสชาติหอมอร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้ แกล้มด้วยพริกชี้ฟ้าสดแทนผัก ปรุงด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อยอร่อยเหาะ เส้นอร่อยนุ่ม ทั้งยังได้รับการการันตีโดยแม่ช้อยนางรำอีกด้วย

ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ “แอน” “แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่” ทีเด็ดคือใช้เตาถ่านที่ให้ความหอม และให้ความร้อนระอุคงที่ รสชาติจึงออกมากลมกล่อม หอมกลิ่นเส้นและกลิ่นไข่ เส้นกรอบนอกนิดๆ เนื้อนุ่ม หรือจะปรุงรสเพิ่มเติมด้วยซอสพริกและเครื่องปรุงอื่นๆ ก็ได้ แถมยังมีน้ำซุปมะนาวดองร้อนๆ ให้ซดคล่องคอ

ร้านข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำ (โกอ่าง) เจ้าเก่า 40 ปี เมนูพิเศษของร้านคือ “ข้าวมันไก่ตอน” ที่ทางร้านคัดเลือกไก่ชนิดได้มาตรฐานโดยเฉพาะ ความนุ่มและแน่นของเนื้อไก่ ไม่ผักชีโรยหน้าชนิดเสิร์ฟเป็นเศษไก่เนื้อบางๆ มาพร้อมน้ำซุปโครงไก่กลิ่นหอม ตามด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะที่เข้มข้นได้

ร้านเย็นตาโฟยกล้อ เย็นตาโฟ Innovation ที่เจ้าของร้านเอ่ยปากมาว่า รสชาติแบบนี้หาทานที่ไหนไม่ได้แล้ว ด้วยน้ำซอสเย็นตาโฟที่ทำเอง จากข้าวแดง นำเข้าจากประเทศจีน และน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมโดยไม่ปรุงเพิ่ม มาพร้อมเครื่องเน้นๆแน่นๆ

ร้านราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี ศาลเจ้าพ่อเสือ ร้านอร่อยในตำนานที่หลายคนรู้จักกันดี จุดเด่นของร้านนี้ คือการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและสดใหม่ ทั้งการเลือกเส้น เนื้อหมู แป้ง ผักคะน้า รวมถึงหมี่กรอบที่ทอดใหม่แบบวันต่อวันเพื่อคงความกรอบเอาไว้

ร้านผัดไทแม่ใหญ่ต้นตำรับ สิงห์บุรี ร้านผัดไทยชื่อดังในตลาดโต้รุ่งหัวหิน เปิดขายมานานกว่า 50 ปี และสืบทอดสูตรความอร่อยมาเป็นรุ่นที่ 3 ของครอบครัวแล้ว เคล็ดลับความอร่อยของผัดไทยร้านแม่ใหญ่ คือ ความเหนียวนุ่มของเส้นผัดไทย ที่ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนาดกลาง ที่ทำกันแบบสดใหม่วันต่อวันมาผัดกับเครื่องผัดไทย ซึ่งแตกต่างจากร้านผัดไทยทั่วไป

ร้านเย็นตาโฟโกเหลียง ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟ สูตรต้นตำหรับ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อมที่ทุกคนติดใจ

ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงประตูน้ำ ด้วยน้ำซุปอันหอมหวน รสชาติเข้มข้น ผ่านการต้มเคี่ยวด้วยกระดูกหมูกับเครื่องเทศและสมุนไพรเกือบสิบอย่างค้างคืน พร้อมกับเครื่องก๋วยเตี๋ยวทั้งหมูและเนื้อ ตุ๋นหรือสด เอ็น ตับ ลูกชิ้น ทำให้ก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามถึงรสถึงเนื้อ รสชาติจัดจ้าน ไม่ต้องปรุงเพิ่ม

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสจุฑาทิพ เจ้าของเดียวกับข้าวมันไก่จุฑาทิพสูตรต้นตำหรับ เชลล์ชวนชิม โดดเด่นที่ลูกชิ้นหมูเนื้อแน่นที่ทำเอง มาพร้อมกับน้ำซุปใสที่รสชาติไม่ธรรมดา กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดูธรรมดา แต่ซ่อนความอร่อยไว้ข้างใน รอให้มาลิ้มลอง

ร้านผัดไทยนายหมึก ผัดไทยรสชาติสุดแสนลงตัว อร่อยแบบต้นตำรับไทย เส้นผัดไทยที่เหนียวนุ่มและซอสสูตรเฉพาะที่ทำเอง พร้อมกุ้งสดตัวใหญ่และถั่วงอกสด

ร้านขาหมู ตรอกซุง ร้านข้าวขาหมูขึ้นชื่อย่านบางรัก เปิดขายมานานกว่า 40 ปี นับว่าเป็นร้านข้าวขาหมูสูตรต้นตำรับที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ความพิเศษของข้าวขาหมูร้านนี้คือการเลือกใช้ขาหมูทำให้ได้ขาหมูที่นุ่ม อร่อย หนังบาง และน้ำพะโล้สูตรเฉพาะของทางร้านที่มีความเข้มข้น ทานคู่กับผักกาดดองและน้ำส้มเพิ่มความอร่อยได้อย่างลงตัว สามารถสั่งไข่พะโล้และไส้หมูเพิ่มต่างหากได้อีกด้วย

ร้านข้าวหมูแดง นายกิ้ว ร้านข้าวหมูแดงเก่าแก่ เปิดขายมานานนมที่แยกเทเวศน์ จุดเด่นของร้านนายกิ้ว คือ หมูแดงเนื้อนุ่มนิ่ม หมูกรอบที่ทำแบบย่าง หนังกรอบ เนื้ออร่อย หอมกลิ่นเครื่องเทศ น้ำราดข้นกำลังได้ที่

ร้านก๋วยจั๊บนายเล็ก (อ้วน) ชื่อดังจากย่านเยาวราช เส้นก๋วยจั๊บหนึบหนับ บวกกับหมูกรอบที่กรอบ หวาน นุ่มและเครื่องในชิ้นใหญ่ ไร้กลิ่นคาว เข้าคู่กับน้ำซุปกระดูกสันหลังหมูที่ผ่านการต้มเคี่ยวมาทั้งวัน เสริมรสชาติด้วยพริกไทย กลายเป็นก๋วยจั๊บรสชาติจัดจ้าน

ร้านบะหมี่บุญเลิศ เมนูเด็ดคือ “บะหมี่หมูย่างซีอิ๊ว” เส้นบะหมี่ไข่กลมเหนียว เกี๊ยวแป้งบางนุ่ม ห่อกุ้งหรือหมูให้พอดีคำ ใช้กุ้งเป็นตัวหั่นพอดี สำหรับหมูย่าง ทางร้านจะใช้เลือกหมูสันนอก และเนื้อสะโพกมาแล่ และหมักให้เข้าเนื้อ จากนั้นจะนำไปย่างโดยใช้เตาถ่านเพื่อให้หอม น้ำซุปจะทำจากกระดูกหมูต้ม รากผักชี ซีอิ๊วขาวเคี่ยวให้ได้ที่จะกระทั่งเป็นน้ำซุปที่หวานกลมกล่อม

ร้านนิวหวั่งหลี บะหมี่เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ เส้นบะหมี่เหนียวนุ่มกำลังดี เป็ดย่างเนื้อนุ่มไม่เหนียว อร่อย หอมเครื่องเทศ ไม่มีกลิ่นคาว หมูกรอบ ไม่มันเกินไป หมูแดงหอม หวานแบบพอดี

ร้านส้มตำเฟมัสซ์ ร้านส้มตำชื่อดังของท่าน้ำนนท์ เปิดมาแล้ว 17 ปี ใช้มะละกอดิบกรุบกรอบได้ขนาด รสชาติปรับได้ตามใจ ชอบรสเผ็ดใส่พริกเพิ่ม ชอบรสเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใคร มีทั้งส้มตำไทย ส้มตำปู หรือส้มตำปลาร้า และอีกหลากหลายเมนู

ร้านซาลาเปาซั่งไห่ มีจุดเด่นอยู่ที่ “ตัวแป้งซาลาเปา” มีความนุ่มและฟู สามารถนำมาอุ่นซ้ำความนุ่มของเนื้อแป้งนุ่มเหมือนนึ่งใหม่ๆ พร้อมกับไส้ข้างในที่หลากหลายรสชาติให้เลือกสรร

ร้านไอศรีมทิพสุคนธ์ ไอศกรีมกะทิสดแท้สีขาวนวลผ่อง รายล้อมไปด้วยเครื่องเคียงเชื่อมนานาชนิด เช่น เม็ดบัว เผือก มัน วุ้นมะพร้าว ลูกชิด ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง สับปะรด พุทรา กล้วย มะม่วง มะยม แปะก๊วย ข้าวโพด ฟักทอง แห้ว ตบท้ายด้วยโรยถั่วลิสงชั้นดี

ร้านโรตี-ชาชัก นายหัว จุดเด่นอยู่ที่สไตล์ชาชัก ก่อนเสิร์ฟที่น่าสนใจและมีเคล็ดลับเฉพาะตัว ชาชักของที่นี่มีความเข้มข้น หวาน มัน โรตี ก็มีความหอมกรอบเด็ดไม่แพ้กัน

ร้านเป็ดย่างวุฒิกร ร้านเก่าแก่ดั้งเดิม เมนูเด็ดที่ใครมาร้านนี้แล้วต้องสั่งมากินเสียทุกครั้ง คือ “เมนูเกี๊ยวกุ้งกุลาดำ” ทางร้านคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดี อย่างกุ้งกุลาดำตัวโต รับประทานกับน้ำซุปสูตรเข้มข้นของทางร้าน เป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งกุลาดำ รสชาติ หอมหวาน กลมกล่อม ได้เนื้อกุ้งเต็มคำ

ร้านลูกชิ้นหมูแพร่งนรา ลูกชิ้นหมูปิ้งร้อนๆ จากเตาไร้สาร ไร้ควัน ไร้กลิ่น เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแสนอร่อยที่อัดแน่นด้วยพริกกระเหรี่ยงที่มีทั้งความเผ็ด และความหอม น้ำจิ้มออกเหนียวๆ ข้นๆ ลูกชิ้นที่นี่ใช้ส่วนสะโพกหมูทำลูกชิ้น ไม่ผสมแป้งและสารบอแรกซ์ พร้อมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของร้าน

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสิงคโปร์ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้นตำรับจากประเทศสิงคโปร์ ที่แรกและที่เดียวในเมืองไทย บะหมี่แห้ง พร้อมลูกชิ้นปลาสิงคโปร์ ยังมีทีเด็ดอย่างผัดก๋วยเตี๋ยวสไตล์คนจีนปีนังอีกด้วย

ร้านเย็นตาโฟนายอ้วน จัดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คอเย็นตาโฟควรมาทานสักครั้ง สูตรพิเศษของที่ร้านคือลูกชิ้นกุ้งและเผือกทอด ส่วนเส้นที่แนะนำคือ ‘เส้นใหญ่’ และหากชอบทานเข้มข้น ก็ควรสั่ง’แห้ง’ มากกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำ ทางร้านจะใส่ซอสเย็นตาโฟและพริกเปรี้ยวมาให้แล้ว ควรจะชิมก่อนปรุงรส

ร้านขนมจีนน้ำยา by ศรแก้ว ใครชอบกินเมนูเส้นอย่างขนมจีน ทั้งขนมจีนน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา เมนูขึ้นชื่อคือ ขนมจีนน้ำยาปู ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนา ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่

ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าท่า เป็ดตุ๋นเจ้าท่า คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เนื้อนุ่มละมุนลิ้น เครื่องในจะมีทั้งกึ๋น ตับ ไส้แก้ว ไส้เป็ด ทำสะอาดดีมาก ไม่เหนียวและไม่มีกลิ่น โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวกรอบ ๆ จิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวคล้ายน้ำจิ้มซีฟู๊ดแต่เข้ากันดี แกล้มด้วยยอดคะน้าฉาบน้ำมันสีเขียวสดกรุบกรอบสู้ฟันที่วางมาข้างจาน ซดตามด้วยน้ำซุปร้อนๆหอมกลิ่นพะโล้จางๆ คล่องคอชื่นใจดีนัก

ร้านข้าวซอยบ้านคุณยาย เชียงราย ร้านข้าวซอยขึ้นชื่อที่ทุกคนต้องมาทาน มีทั้งข้าวซอยไก่ ข้าวซอยเนื้อ และขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอยไก่ เนื้อไก่นุ่ม น้ำข้าวซอยเข้มข้น รสชาติหอมมันกะทิ ที่ต้องติดใจรสชาติ และ ความกลมกล่อมของน้ำซุปเข้มข้น

ร้านก๋วยจั๊บสามทุ่ม สูตรเด็ดจากแต้จิ๋ว โดดเด่นที่น้ำซุปซึ่งใช้เครื่องพะโล้เป็นวัตถุดิบ ใช้เวลาเคี่ยวครึ่งค่อนวัน ไข่ก็เลือกใช้ไข่ไก่ คัดสรรวัตถุดิบเองทุกอย่าง ส่วนเครื่องในก็มีวิธีการทำให้สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อผสมผสานเข้ากับเส้นก๋วยจั๊บอันเหนียวนุ่มด้วยกรรมวิธีลับเฉพาะของทางร้าน บวกกับหมูสามชั้นทอดกรอบ จึงกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกลมกล่อมเข้นข้นของร้าน

ร้านลิขิตไก่ย่าง ต้นตำรับไก่ย่างเจ้าดังในตำนาน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่ร้านก็คือ ไก่ย่าง ที่ย่างแบบกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด และส้มตำถาดที่ใครมาก็ต้องสั่ง

ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่มาลี เอาใจคนรักเส้นต้มยำสุโขทัย ความเด็ดของก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อยู่ที่การลวกเส้น และการปรุงแบบต้มยำ รสชาติเข้มข้นแทบไม่ต้องปรุงเพิ่ม

ร้านข้าวแกงยกยอ ข้าวแกงรสชาติอร่อย ที่ทั้งถูกใจรสชาติความอร่อยและราคาโดนใจ สามารถอิ่มท้องไปทั้งวัน โดยทางร้านจะคอยจัดเสิร์ฟอาหารหลากหลายประเภท ทั้งต้ม ผัด แกง ทอด เมนูแสนอร่อยที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่ให้ลูกค้าต้องเบื่อ

ร้านโจ๊กพุทธมณฑล โจ๊กเนื้อเนียนนุ่มที่ตุ๋นกับน้ำซุปอย่างดี มีดีที่เนื้อหมูสับหมักหอมๆ กับเครื่องในชิ้นใหญ่คำโตเคี้ยวนุ่มสะใจ

ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเวิ้งนครเกษม รสชาติของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวรสเนียน เป็นน้ำซุปจากน้ำต้มกระดูกปราศจากเครื่องชูรสใดๆ ที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ก็อยู่ตรงฝีมือลวกเส้นเล็กของเฮียย้ง ที่มีฝีมือและเคล็ดลับในการลวกเส้นได้นิ่มกำลังเหมาะมาก ไม่แข็งหรือเละเหลวเกินไป ในส่วนของลูกชิ้นปลา เป็นลูกชิ้นปลาอินทรีที่ทำได้อย่างสุดยอด เน้นเนื้อปลาแท้ๆ ผ่านการลวกจนสุดเคี้ยวกินได้เหนียวนุ่มหวานเนื้อปลาโดยปราศจากความคาวและการปรุงแต่งรสโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับฮื่อก้วยที่หั่น ขวางเป็นแว่นทรงกลมเล็กๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน

ร้านข้าวผัดน้ำพริกคุณแม่ หลังกระทรวงการคลัง อาหารจานเดียวแสนอร่อยของเมนูอาหารภาคกลาง ด้วยเสน่ห์ของข้าวผัดที่มีกลิ่นหอมฉุยของกะปิและมีรสอร่อยออกเค็มๆนิด ตัดด้วยรสชาติหวานๆของหมูหวาน เสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียงและซุปเยื่อไผ่ตุ๋นร้อนๆ

ร้านยำขนมจีนคุณวรรณ ยำขนมจีน หนึ่งในเมนูแซบที่โดนใจสาว ๆ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง นอกจากรสชาติจัดจ้าน ถูกใจและถูกปากสาวๆ แล้ว ความสะอาดและความสดใหม่ บวกกับความน่ารัก และเป็นกันเองของแม่ค้าคนขยัน ก็ทำให้ยำขนมจีนของคุณวรรณขึ้นเป็นอาหารที่ห้ามพลาดอีกจานหนึ่ง

ร้านข้าวเหนียวมูล ช.ศรแก้ว ข้าวเหนียวหวานหลากสี กะทิสดเข้มข้นที่เข้ากัน พร้อมมะม่วงอกร่องสีทอง หอมหวาน หรือทุเรียนหอมๆ และยังมีขนมหวานร้อนรสชาติอร่อยที่ทุกคนชื่นชอบอีกด้วย

ร้านเซ็งซิมอี๊ สารพัดของหวาน น้ำแข็งใส โบ๊ะเกี้ย ร้อนและเย็นขึ้นชื่อจากย่านตลาดสวนหลวงที่เปิดขายมากว่า 60 ปี

ร้านวอฟเฟิล มู มิลค์ วอฟเฟิล เนื้อแป้งกรอบนอกนุ่มในทำจากสูตรพิเศษเฉพาะของร้าน เสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับท็อปปิ้งหลากหลายหน้า

เรื่อง: mambo