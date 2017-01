เพลงเพื่อการผ่อนคลาย ทำสมาธิ (เพลงเซน เสียงธรรมชาติ 1 ชั่วโมง)

ซีเคร็ตชวนฟัง เพลงเพื่อการผ่อนคลาย ลืมความทุกข์ที่มีชั่วขณะ นั่งหลับตา ทำสมาธิ

ครูตุ่น - ภัทรกร ไอวารานนญ์ ครูสอนดนตรี อดีตสมาชิกวง พิงค์แพนเตอร์อธิบายว่า ในทางการแพทย์ระบุว่า เสียงดนตรีมีผลต่อคลื่นสมองและการทำงานของร่างกาย เช่น ถ้าเราได้ยินเสียงหวอของรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล เสียงดังจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ หรือเสียงเครื่องดูดฝุ่น ระบบประสาทจะตึงเครียดขึ้นทันที ทำให้ร่างกายตื่นตัว เกิดภาวะเครียด ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย

ในทางกลับกันหากเราได้ยินเสียงคลื่นทะเล เสียงนกร้องหรือเสียงดนตรีช้า ๆ ระบบประสาทจะผ่อนคลายลง ส่งผลให้จิตใจสบาย และมีสุขภาพที่ดีตามมา การแพทย์แผนจีนก็ระบุเช่นกันว่า คลื่นเสียงมีผลต่อลมปราณสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและธาตุทั้งห้าได้

ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นิยมนำดนตรีและเสียงสวดมนต์มาใช้บำบัดโรค “การฟังดนตรีช้า ๆ สามารถใช้ได้ดีกับคนทุกเพศ ทุกวัย ช่วยสะกดให้ผู้ฟังหลุดออกมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเองที่มีแต่ความขมขื่น ห่อเหี่ยว ไม่อยากดำเนินชีวิตต่อไปให้กลับมาอยู่กับธรรมชาติ เช่น เมื่อมีลมพัดมากระทบระฆังใบเล็ก ๆ ที่ห้อยอยู่เหนือเพดานโบสถ์ เสียงที่เกิดขึ้นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหรือแม้แต่เสียงน้ำที่ไหลเอื่อย ๆ ก็ช่วยให้เราหลุดจากภวังค์แห่งความทุกข์ได้”

อย่างเพลงที่ซีเคร็ตนำมาฝากต่อไปนี้ ก็เป็นหนึ่งในเพลงเพื่อการผ่อนคลาย ลองจัดท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบาย หลับตา แล้วเปิดเพลงฟังกันก่อนนอนดูนะคะ

1 HOUR Zen Music For Inner Balance, Stress Relief and Relaxation by Vyanah

เครดิต: Vyanah