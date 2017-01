Side Story of Chinese Tea คัมภีร์เรื่องลับฉบับ ชาจีน

By

เรื่องลับ ชาจีน

หากจะกล่าวถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชาจีน ย่อมเป็นเครื่องดื่มอันดับต้น ๆ ที่หลายคนนึกถึง เพราะสองสิ่งนี้ต่างผูกพันกันจนยากจะแยกออกจากกันได้

และด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 4000 ปี รวมถึงสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ ชาจึงได้ฝากเรื่องราวไว้มากมาย จนกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่กล่าวกันว่ามีคนดื่มมากที่สุดในโลก รองลงมาจากน้ำเปล่าเลยทีเดียว โดยเฉพาะชาจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับแห่งชาสุขภาพ

ด้วยเหตุนี้ ชาจีนจึงถูกหยิบยกมากล่าวถึงในเชิงสุขภาพครั้งแล้วครั้งเล่า ทว่าเรื่องราวของชาจีนนั้นแท้จริงแล้วมิได้จบลงแค่เพียงการชงดื่ม ในใบชาสีสดนั้นยังเก็บซ่อนเรื่องราวอันน่าทึ่งที่เราอาจไม่เคยรู้ไว้อีกมากมาย ดังนั้น ชีวจิต ฉบับนี้จึงขอนำเสนอคัมภีร์เรื่องลับฉบับชาจีน (Side Story of Chinese Tea) มาให้ทุกท่านได้ประหลาดใจกัน



The First Side Story of นามลี้ลับของ “ชา” กับเส้นทางสู่สยามประเทศ

ชาเป็นเครื่องดื่มที่มีอยู่มากมายถึงกว่า 3000 ชนิด ซึ่งล้วนแตกต่างกันทั้งในด้านกลิ่น รสชาติ และสีสัน แต่ชาทุกชนิดต่างก็เป็นพืชในสายพันธุ์เดียวกันที่ชื่อว่า “Camellia Sinensis” ซึ่งเป็นชื่อทางชีววิทยาของพืชตระกูลชา โดยคำว่า Camellia นั้นมีความหมายว่า นางฟ้า ส่วน Sinensis นั้นหมายถึง China ที่แปลว่าเมืองจีน เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายเชิงเปรียบเปรยว่า ชาเป็นเสมือนนางฟ้าแห่งเมืองจีน นั่นเอง

คนไทยเริ่มรู้จักการดื่มชามาตั้งแต่ยุคสุโขทัยแล้ว จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน ซึ่งปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุสมัยพระนารายณ์มหาราช ส่วนการปลูกชานั้นพบแหล่งกำเนิดอยู่ตามภูเขาทางภาคเหนือ โดยต้นชาป่าที่พบเป็นต้นชาอัสสัม (Assam Tea) ซึ่งชาวเหนือนิยมเรียกกันว่า ต้นเมี่ยง

การพัฒนาอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2480 โดยสองพี่น้องพุ่มชูศรี ผู้ให้กำเนิดบริษัทใบชาตราภูเขาจำกัดได้รับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ทำเมี่ยงอยู่แล้ว แต่ใบชาในช่วงนี้ถือว่ายังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ความชำนาญในการเก็บเกี่ยวยอดชาและตัดแต่งต้นชา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2530 บริษัทชาวสยามได้ลงทุนซื้อสัมปทานสวนชา และเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกสวนชาแบบใหม่ พร้อมรับซื้อใบชาสดจากเหล่าเกษตรกรนำมาผลิตชาในนามของ “ชาลิปตัน” จนถึงปัจจุบัน

ด้านภาครัฐนั้น ได้มีการสำรวจหาแหล่งที่จะทำการปลูกและปรับปรุงชา จึงได้มีการตั้งสถานีทดลองขึ้นมาวิจัยค้นคว้าเมล็ดพันธุ์ชาที่จะสามารถนำมาปลูกได้ ก่อนที่ปี พ.ศ. 2525 จะมีการจัดตั้งสหกรณ์ใบชาแม่สลองที่จังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกใบชาและให้คำแนะนำต่าง ๆ รวมไปถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านใบชาจากนานาประเทศมาพัฒนาเทคนิคด้านการทำสวนและผลิตชาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตชาได้กลายมาเป็นหนึ่งในผลผลิตชั้นยอดของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Foundation)