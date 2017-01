By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

วิธีกินไฟเบอร์ ปั้นหุ่น ป้องกันเบาหวาน

สถิติโรคอ้วนและโรคเบาหวานในคนไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง มาร่วมหยุดสถิติผู้ป่วย ป้องกันเบาหวาน ด้วยการดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดโรคกันค่ะ เริ่มต้นง่ายๆ เพียงกินสุดยอดไฟเบอร์ (Fiber) หรือใยอาหารที่ผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นตรงกันว่าช่วยกำราบโรคร้ายเหล่านี้ได้จริง

อยากไกลเบาหวาน ห้ามอ้วน

เพราะความอ้วนเป็นสาเหตุร้าย ก่อโรคเบาหวาน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (The Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของหญิงชาวอเมริกันกว่า 1 แสนคน นำมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายซึ่งบ่งบอกถึงระดับความอ้วนจึงพบว่า ผู้หญิงอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัม/เมตร2 มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 28 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถึง 93 เท่าหากยิ่งอ้วน โดยมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/เมตร2 ขึ้นไป

ฉะนั้น ไม่อยากเป็นโรคเบาหวาน ควรควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน หากทำได้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจะลดลงหลายสิบเท่าตัวเช่นกัน

คุณประโยชน์หลักจาก 2 ใยอาหาร

ใยอาหารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่อสุขภาพในการลดน้ำหนัก ลดระดับไขมันในเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง แตกต่างกัน ดังนี้

ใยอาหารละลายน้ำ ต้านอ้วน เบาหวาน ไขมัน

ใยอาหารละลายน้ำ (Soluble fibers) มีคุณสมบัติดูดซับน้ำและพองตัวได้ดี

หลังกินอาหารที่มีใยอาหารสูงจึงรู้สึกอิ่มนาน มีผลให้กินอาหารมื้อว่างรวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ ลดลง เมื่อร่างกายได้รับพลังงานส่วนเกินจากอาหารลดลง น้ำหนักตัวจึงลดลงตาม

ทั้งนี้ใยอาหารละลายน้ำยิ่งช่วยให้อิ่มนาน และควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้น หากเป็นใยอาหารที่มาจากผักและผลไม้สด

งานวิจัยจาก The Journal of Appetite ทดลองเปรียบเทียบความอิ่มหลังกินแอปเปิลสด ซอสแอปเปิล และน้ำแอปเปิลเสริมใยอาหาร ผลปรากฏว่า ผู้ที่กินแอปเปิลสดก่อนอาหารจะกินอาหารลดลง และได้รับพลังงานลดลงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กินซอสแอปเปิล และน้ำแอปเปิลเสริมใยอาหาร

แม้มีปริมาณใยอาหารเท่ากัน แต่กินแอปเปิลสดอิ่มกว่า เพราะ นักวิจัยเชื่อว่าการเคี้ยวก่อนกลืน ใช้เวลากินมากกว่า ช่วยให้รับรู้รสชาติ เนื้อสัมผัส และเกิดความพึงพอใจในระหว่างกินจึงมีผลให้ระดับฮอร์โมนเกรลิน (Ghrelin) ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกหิวลดลง

ไม่เพียงกินเพื่อลดน้ำหนัก ข้อมูลจากหน่วยโภชนศาสตร์และศูนย์วิจัยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังระบุว่า ใยอาหารละลายน้ำมีบทบาทสำคัญช่วยลดการดูดซึมไขมัน และกลูโคสผ่านเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก มีประโยชน์ต่อการควบคุมไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือด

ฉะนั้น กินอาหารที่มีใยอาหารละลายน้ำสูงจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลร้าย และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคเบาหวานได้ในคราวเดียว

แหล่งใยอาหารละลายน้ำ : แอปเปิล ส้ม ลูกแพร์ สตรอเบอร์รี่ ข้าวโอ๊ต รำข้าวโอ๊ต ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเมล็ดแห้ง แตงกวา ขึ้นฉ่าย แครอท

ติดตามต่อได้ใน หน้าถัดไป