melt me ส่งมอบช็อกโกแลต สายพันธุ์ที่ดีที่สุดเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พร้อมแจกโวเชอร์กินฟรี!!

melt me ส่งต่อความสุขด้วยของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Journey of Chocolate ช็อกโกแลตแท้บริสุทธิ์ปราศจากการเบลนด์ 4 สายพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุด

ได้แก่ เวียดนาม อูกันด้า เปรู และเวเนซูเอล่า ด้วยคุณสมบัติหลักของดาร์คช็อกโกแล็ตที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะสารฟลาโวนอยด์ที่จะช่วยระบบการทำงานของหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นให้สมองหลังสารเอ็นโดฟินและเซโรโทนิน ที่ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย รสชาติที่แตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละสายพันธุ์ยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมต้นกำเนิด ธรรมชาติ การสั่งสมหล่อหลอมจากผืนดิน ท้องฟ้า อากาศ จนกลายเป็นรสชาติที่บรรดาผู้ชื่นชอบดาร์คช็อกโกแลตจะต้องประทับใจ

อิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กิน กับ ตัน จำกัด ผู้บริหาร melt me เผยว่า “ช็อกโกแลตคอลเลคชั่นนี้ เป็นความตั้งใจที่อยากให้เป็นตัวแทนของความห่วงใยและความปรารถนาดี ที่สามารถส่งต่อให้กันได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง melt me เองในฐานะผู้นำด้านช็อกโกแลต มีการพัฒนาช็อกโกแลตรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้ความอร่อยที่แตกต่างจากเดิมทุก ๆ ปี เราเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดในโลก

สำหรับความพิเศษในปีนี้ เราได้ เชฟสเตฟาน เดอบาซัค ช็อกโกแลตทีเยร์ระดับเอลิสต์จากฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องช็อกโกแลตยาวนานกว่า 27 ปี มาร่วมคัดเลือกสายพันธุ์ช็อกโกแลตที่ดีที่สุด เพื่อรังสรรเป็นช็อกโกแลตแท้ชุด The Journey of Chocolate ให้ถูกปากช็อกโกแลตเลิฟเวอร์มากที่สุด”

สำหรับการร่วมงานกับ melt me เชฟสเตฟาน เดอบาซัค กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับ melt me เป็นโจทย์ที่ท้าทายในการหาส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับช็อกโกแลตแต่ละสายพันธุ์ที่มี Taste Profile แตกต่างกัน “ช็อกโกแล็ตจากอูกานด้า” เข้มข้น 80% เข้ม หอมกรุ่นภายในปาก จึงเหมาะกับการนำเอาความเปรี้ยวของแพสชั่นฟรุ๊ตแห้งมาแพร์ริ่ง “สายพันธุ์เปรู” นอกจากกรุ่นกลิ่นความเข้มขนาด 64% ยังสัมผัสความเป็นฟรุ๊ตตี้ ช็อกโกแล็ตที่อาฟเตอร์เทสต์ เหมาะกับการนำมัทฉะชาเขียวบดที่มีรสชาตินุ่มนวลเข้มข้นมาเสริม “สายพันธุ์เวียดนาม” ความเข้มข้นระดับ 73% ที่ดึงความขมอมเปรี้ยวจากผืนดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เข้าไว้ในรสชาติ จึงเหมาะเหลือเกินกับการผสมกับเมล็ดงา ที่ดึงรสชาติให้ทั้งเปรี้ยว เข้มข้น และหอมมัน “สายพันธุ์เวเนซุเอล่า” เข้มข้นระดับ 43% พัฒนาขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆ ที่ชอบความนุ่มนวลของช็อกโกแล็ตนมใส่ความเปรี้ยวอมหวานของสตรอเบอร์รี่และส้มยูสุ จะทำให้การทานช็อกโกแลตสนุกยิ่งขึ้น”

เชฟสเตฟาน แนะทริคการลิ้มรสช็อกโกแลตส่งท้ายไว้ว่า ช่วงเวลาหลังออกกำลังกายจะเป็นช่วงเวลาดีที่สุดสำหรับทานช็อกโกแลต เพราะร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูง การทานช็อกโกแลตเวลานี้จึงไม่ต้องกลัวเรื่องอ้วน อีกทั้งยังสามารถทานได้ทุกวัน และหากเปอร์เซ็นของดาร์กช็อกโกแลตยิ่งสูงก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพ เมื่อสุขภาพดี ผิวพรรณก็จะดี ความจำก็ดีตามอีกด้วย

นอกจาก The Journey of Chocolate Collection ที่เหมาะสำหรับคอดาร์กช็อกโกแล็ตแล้ว เมลทมี ยังมีของขวัญสุดพิเศษสำหรับส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรักทุกเพศทุกวัยด้วยChocolate of the day ชุดของขวัญช็อกโกแลตแท้ภายใต้แนวคิดการส่งมอบของอร่อย และดีต่อสุขภาพในเวลาเร่งรีบ ด้วยช็อกโกแลตแท้ 3 สูตร 3 สไตล์ ในกล่องของขวัญสุดหรูที่เหมาะสำหรับการเป็นของขวัญแห่งความห่วงใยในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสามารถเลือกรับประทานในเวลาที่สะดวกได้ตลอดทั้งวัน ได้แก่

เครื่องดื่มช็อกโกแลต 100%

ดาร์คช็อกโกแลตสเปรดเสิร์ฟพร้อมขนมปังกรอบ

อัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลต

ลิ้มรสดาร์กช็อกโกแลต 2 ซีรี่ย์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ได้แล้ววันนี้ ที่ melt me ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร.09-0880-9567 และสั่งออนไลน์ได้ที่ www.melt-me.com

