รวมโปรโมชั่นพิเศษ!! เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น กับครอบครัว และผองเพื่อน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสที่มีให้เลือกจากห้องอาหารทั้ง 3 แห่งของโรงแรมฯ ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ที่ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ (Up & Above Restaurant) อาหารฝรั่งเศสที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นจากห้องอาหารเอเลเมนท์ (Elements) หรืออาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับจากห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) และร่วมนับถอยหลังพร้อมดื่มฉลองรับศักราชใหม่ที่อัพแอนด์อะบัฟบาร์ (Up & Above Bar) บาร์ครึ่งวงกลมบนชั้น 24 ของโรงแรมฯ เพื่อชมการแสดงดอกไม้ไฟอันงดงามตระการตาจากใจกลางกรุงเทพฯ หรือแวะรับประทานโซบะ เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ห้องอาหารยามาซาโตะ

ห้องอาหารอัพ แอนด์ อะบัฟ

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่า (31 ธันวาคม 2559)

ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ เชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศในค่ำคืนวันนับถอยหลังเข้าศักราชใหม่ 2560 กับเมนูที่เชฟบรรจงเตรียมมาให้ได้เลือกรับประทานอย่างเต็มอิ่มทั้งเมนูซี่โครงเนื้อนำเข้าชั้นดีอบรับประทานกับซอสเห็ดทรัฟเฟิลดำ ซี่โครงแกะอบราดซอสพาซนิพ (Parsnips) และโรสแมรี่ ตับห่านย่าง อาหารทะเลสดใหม่นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรมสดๆ ปู สลัดผักนานาชนิด พิเศษด้วยมุมอาหารญี่ปุ่นทั้งซูชิ และปลาดิบชั้นดี ปิดท้ายด้วยมุมขนมหวานหลากหลายชนิด

“นิวเยียร์ ดินเนอร์” ราคาท่านละ 3,900++ บาท ราคารวม นิวเยียร์ค็อกเทล 1 แก้ว และน้ำอัดลม

“สปาร์คกลิ้ง นิวเยียร์ ดินเนอร์” ราคาท่านละ 4,900++ บาท ราคารวมสปาร์คกลิ้งไวน์โพรเซคโค ไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิด

“แชมเปญ นิวเยียร์ ดินเนอร์” ราคาท่านละ 5,900++ บาท ราคารวมแชมเปญ ไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิด

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่า ให้บริการสองรอบ รอบแรกเวลา 18.00 น. – 20.00 น. รอบสอง ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

พิเศษ สำหรับท่านที่เลือกสำรองโต๊ะรอบแรก และชำระเงินก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จะได้รับส่วนลดทันที 20% ส่วนท่านที่เลือกสำรองโต๊ะรอบสองตั้งแต่ 4 ท่านต่อโต๊ะเป็นต้นไป และชำระเงินก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จะได้รับบัตรกำนัลชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับสองท่าน

บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม 2560)

“นิวเยียร์ บรั้นช์” ราคาท่านละ 2,900++ บาท ราคารวมนิวเยียร์ ค็อกเทล 1 แก้ว และน้ำอัดลม

“สปาร์คกลิ้ง นิวเยียร์ บรั้นช์” ราคาท่านละ 3,900++ บาท ราคารวมสปาร์คกลิ้งไวน์โพรเซคโค ไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิด

“แชมเปญ นิวเยียร์ บรั้นช์” ราคาท่านละ 4,900++ บาท ราคารวมแชมเปญ ไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิด

บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันขึ้นปีใหม่ ให้บริการเวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น.

พิเศษสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 12 ปี สามารถรับประทานบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำส่งท้ายปีเก่า หรือบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันขึ้นปีใหม่ได้ในราคาท่านละ 1,000++ บาท เท่านั้น

ห้องอาหารเอเลเมนท์ (Elements)

เมนูอาหารมื้อค่ำวันส่งท้ายปีเก่า (31 ธันวาคม 2559)

เชฟแอนโทนี ชอลท์ไมเยอร์ (Antony Scholtmeyer) หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef) ได้ตระเตรียมเมนูอาหารค่ำมื้อพิเศษเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเมนูล้วนเป็นเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ได้นำเอาวัตถุดิบรวมไปถึงกรรมวิธีการปรุงอาหารของญี่ปุ่นมาใช้ประกอบอาหารได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ไข่ยัดไส้ครีมที่ทำจากไข่แดงและอาร์ติโชกแต่งหน้าด้วยไข่ปลาคาร์เวียร์และหน่อไม้ฝรั่ง ชีสกอมเต้ของฝรั่งเศสบดเสิร์ฟคู่กับเห็ดออรินจิและเส้นโซบะรมควัน ส่วนเมนูอาหารจานหลัก เชฟแอนโทนีได้เตรียมเมนูให้เลือกรับประทานระหว่าง เนื้อวากิวออสเตรเลียตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเห็ดชิเมะจิและเห็ดทรัฟเฟิลดำ หรือ หมูยัดไส้เห็ดชิตาเกะย่างหนังกรอบตามตำรับฝรั่งเศสเสิร์ฟกับซอสมิโซะและส้มยูซุ โรยหน้าด้วยเห็ดทรัฟเฟิลดำ เป็นต้น

เมนูอาหารค่ำชุดพิเศษวันส่งท้ายปีเก่าให้บริการ 2 รอบ รอบแรกให้บริการเมนูอาหารค่ำชุดพิเศษ 6 รายการ ราคาท่านละ 4,900++บาท รวมแชมเปญหรือค็อกเทล 1 แก้ว ระหว่างเวลา 18.00 น. – 20.00 น. ส่วนรอบสองเริ่มตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไปให้บริการเมนูอาหารค่ำชุดพิเศษ 7 รายการ ราคาท่านละ 5,600++ บาท รวมแชมเปญหรือค็อกเทล 1 แก้ว

ห้องอาหาร ยามาซาโตะ (Yamazato)

วันส่งท้ายปีเก่า (31 ธันวาคม 2559)

ร่วมฉลองเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอาหารชุดญี่ปุ่นมื้อกลางวันในราคาท่านละ 1,500++ บาท ส่วนมื้อค่ำบริการด้วยอาหารชุดมื้อค่ำแบบไคเซกิ เรียวริ (Kaiseki Ryori) ตำนานอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงมีให้เลือกระหว่าง โซบะไคเซกิ ราคา 3,500++ บาท และเทปันยากิไคเซกิ ราคา 3,500++ บาท ซึ่งทุกเมนูล้วนได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับญี่ปุ่นต้นตำรับ โดยเชฟชิเงรุ ฮางิวาระ (Shigeru Hagiwara) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหารยามาซาโตะ เปิดให้บริการมื้อกลางวันเวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น.

พิเศษ สำหรับค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชฟฮางิวาระ ได้จัดเตรียมชุดโทชิโกชิ โซบะ (Toshikishi Soba) ให้บริการกับเทมปุระเนื้อกุ้งและหอยเชลล์ ในราคาชุดละ 800++ บาท ให้บริการระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 23.30 น. เท่านั้น เพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานโซบะข้ามปีตามประเพณีของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าเป็นการขอพรให้มีสุขภาพดีและชีวิตยืนยาวเหมือนเส้นโซบะอีกทั้งยังเป็นมงคลชีวิต

วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม 2560)

ห้องอาหารยามาซาโตะ จะประดับด้วยกระถางไม้ไผ่แบบดั้งเดิม ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “คะโดะมะซึ” (Kadomatsu) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนิยมนำมาประดับร้านค้าหรือบ้านเรือนในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าเข้ามาในร้านหรือบ้าน ในโอกาสพิเศษนี้เชฟ ฮางิวาระ ได้เตรียมเมนูอาหารชุดพิเศษสำหรับวันปีใหม่เพื่อให้บริการทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ

อาหารชุดมื้อกลางวันสำหรับวันปีใหม่ ประกอบไปด้วย “โอเซชิ” (Osechi) อาหารมงคลสำหรับวันปีใหม่หลากหลายรายการ อาทิ ปลาแซลมอนย่างเสิร์ฟกับซอสรสส้มยูซุ ปลาซาดีนตุ๋นกับซอสถั่วเหลืองรสหวาน นอกจากนั้นยังมี ปลาดิบชั้นดี 3 ชนิดและอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับอีกหลายรายการในราคาท่านละ 2,500++ บาท ส่วนอาหารชุดมื้อค่ำ เชฟได้เตรียมอาหารชุดไคเซกิเรียวริ (Kaiseki Ryori) เป็นพิเศษสำหรับวันปีใหม่ ประกอบไปด้วยอาหารน่ารับประทานหลายรายการ อาทิ เนื้อเป็ดรมควัน ซุปใสเกี๊ยวปลาและเห็ดชิเมะจิ ส่วนอาหารจานหลักเป็นปลากินเมไดนึ่งกับหัวไชเท้า แปะก๊วย กุ้งและเห็ดมัทซึทะเกะ และมีขนมโมจิรสชาเขียวเป็นขนมหวาน อาหารชุดมื้อค่ำสำหรับวันปีใหม่ ราคาท่านละ 4,000++ บาท หรือท่านที่ชอบทานอาหารแบบย่างบนกระทะร้อน สามารถเลือกรับประทานเป็นอาหารชุดแบบเทปันยากิไคเซกิในราคาท่านละ 3,500++ บาท โดยเชฟฮางิวาระได้จัดเตรียมเนื้อสันนอกคาโกชิมะ เนื้อญี่ปุ่นชั้นดีไว้คอยให้บริการในเทปันยากิไคเซกิชุดพิเศษด้วย

เมนูพิเศษสำหรับวันขึ้นปีใหม่นี้มีให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 2 มกราคม 2560 เท่านั้น มื้อกลางวันเวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00 น. ถึง 22.30 น.

โอเซชิ บ๊อกซ์ (Osechi Box)

สำหรับท่านที่เลือกเฉลิมฉลองปีใหม่แบบส่วนตัวกับครอบครัวที่บ้าน เชฟ ฮางิวาระ ได้จัดเตรียม “โอเซชิ บ๊อกซ์” กล่องอาหารมงคลที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานในวันขึ้นปีใหม่ ปรุงอย่างพิถีพิถันมีให้เลือก 2 แบบ คือ โอเซชิแบบ 2 กล่องราคา 6,500 บาท หรือ โอเซชิแบบ 1 กล่องราคา 3,000 บาท สามารถสั่งจองโอเซชิ บ๊อกซ์ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2559 เพื่อมารับโอเซชิ บ๊อกซ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น.

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ยกเว้น โอเซชิ บ๊อกซ์ ที่ราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว