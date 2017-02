วิตามินซี ตัวช่วยสร้าง คอลลาเจน

รู้หรือไม่คะว่า เราไม่จำเป็นต้องกินขาหมู คากิ หรือขาไก่ เพื่อรับ คอลลาเจน (Collagen) เข้าสู่ร่างกาย เพราะนอกจากไม่ได้ช่วยให้ผิวสวยแล้ว ยังทำให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาอีก

วารสาร The American Journal of Clinical Nutrition เก็บข้อมูลผ่านการสำรวจอาหารประจำวันของอาสาสมัคร พบว่าอาหารประจำวันที่มีวิตามินซีต่ำ ส่งผลให้ผิวแห้งและริ้วรอยก่อนวัย

เพราะหากขาดวิตามินซี คอลลาเจนจะยึดกันไม่ดี ความยืดหยุ่นลดลง ฉีกขาดง่าย ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพผิว ยังสังเกตได้ชัดจากปัญหาสุขภาพเหงือก และหลอดเลือด ทั้งเลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม หลอดเลือดฝอยเปราะ เลือดออกใต้ผิวหนังเป็นรอยจ้ำแดงเนื่องจากผนังเส้นเลือดฝอยเปราะบาง สาเหตุจากคอลลาเจนที่ผนังเส้นเลือดฝอยเสียโครงสร้าง

มื้อสุขภาพ ปักษ์นี้มีผักผลไม้ทางเลือกที่กินแล้วช่วยเติมสารสำคัญที่จำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจน แน่นอนว่า ช่วยให้ผิวเด้ง เปล่งประกายและสุขภาพเลิศได้แน่นอน

พริกหวาน 3 สี

พริกหวานที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาด มีทั้งสีเหลือง แดง และเขียว แต่ละสีมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า พริกหวานสีเหลืองและสีแดงมีปริมาณวิตามินซีสูงมาก โดย 1 ถ้วยตวง มีปริมาณวิตามินซีมากกว่า 2 เท่า ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วัน ส่วนพริกหวานสีเขียวมีปริมาณวิตามินซี คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใน 1 วัน

มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา (Iowa State University) แนะนำเพิ่มเติมว่า ควรกินพริกหวานแก่สีเข้ม เพราะมีปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่า พริกหวานสีเหลืองและสีแดงอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน (Beta-Carotene) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ โดยเบต้าแคโรทีนจากผักและผลไม้จะได้รับการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ

โดยวิตามินเอช่วยให้ผิวหนังแข็งแรง ช่วยสร้างเยื่อบุต่าง ๆ เช่น เยื่อบุช่องปากและในระบบทางเดินอาหาร เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกและฟัน ต้านความเสื่อม ชะลอวัย ช่วยให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีรายงานทางระบาดวิทยาพบว่า การกินผักและผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิด ส่วนพริกหวานสีเขียวไม่พบสารเบต้าแคโรทีน แต่มีใยอาหารสูงกว่าพริกหวานสีเหลืองและสีแดงเล็กน้อย

ถั่วลันเตา

วารสาร the Journal of the American College of Nutrition สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และตรวจสภาพผิวหนังของอาสาสมัคร จาก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย กรีซ และสวีเดน พบว่า ผู้ที่มีผิวอ่อนเยาว์ นิยมกินพืชตระกูลถั่วฝัก (legume) เช่น ถั่วลันเตา เป็นประจำ กินผักปริมาณมาก ใช้น้ำมันมะกอกปรุงอาหาร และกินปลา

โดยถั่วลันเตา 1 ถ้วยตวง ให้วิตามินซี 37 มิลลิกรัม คิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใน 1 วัน มีใยอาหารสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัส 8 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใน 1 วัน ถือว่ามีปริมาณใยอาหารและฟอสฟอรัสสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื่น

ใยอาหารมีคุณสมบัติช่วยดักจับไขมันและสารพิษในร่างกาย ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ ส่งผลให้มีผิวพรรณสดใส ไกลสิว หากกินเป็นประจำยังช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

ส่วนฟอสฟอรัส คือเกลือแร่ในร่างกายที่พบปริมาณมากรองจากแคลเซียม โดยสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่ร่วมกันในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ช่วยกรองของเสียออกจากร่างกายผ่านไต มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย เกี่ยวข้องกับการเก็บและใช้พลังงานในร่างกาย

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รักษาสมดุลในการใช้เกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น วิตามินดี แมกนีเซียม สังกะสี