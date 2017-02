ฟักทอง สุดยอดอาหาร

คุณหมอดวงรัตน์ แพทย์แผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรไทย มักมีเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์แผนไทยมาฝากเราเสมอ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ต่างจากวันนี้ที่คุณหมอยังคงมีเรื่องราวการกินอยู่ง่ายๆ ส่งเสริมสุขภาพดีแบบไทยมาฝากกันอีกเช่นเคย …คราวนี้เป็นเรื่อง “ ฟักทอง ช่วยอ่อนเยาว์ ชะลอแก่” ค่ะ

ปลายเดือนมกราคม ผู้เขียนมีโอกาสไปปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ที่ตำบลนาบัวซึ่งเป็นตำบลสุขภาวะของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ฝนตกและอากาศหนาวมาก ชนิดหนาวเข้ากระดูก แต่ the show must go on รับปากจะไปแล้วต้องไปค่ะ สู้ตาย!

เมื่อถึงเวลาทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว เริ่มจากปั่นไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละศูนย์มีจุดเด่นไม่เหมือนกันเลย ตอนนั้นผู้เขียนแอบรู้สึกว่า ชอบมากเวลาออกเยี่ยมชุมชน เพราะได้เข้าใจหลักและวิธีคิดของชาวบ้าน สามารถนำมาสอนตัวเองรวมทั้งคนรอบข้างได้

ที่น่าสนใจคือมีการสนับสนุนให้ทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้โดยการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ดังนั้นพืชผักที่บริโภคจึงปลอดสารเคมี แม้กระทั่งข้าว

และในวันนั้น ชุมชนแต่ละแห่งเตรียมผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองไว้ให้พวกเราชมด้วย ผู้เขียนชื่นชอบมากเพราะมีแต่ของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้น ซึ่งในบรรดาผักที่เตรียมไว้ มีผักที่สะดุดตาที่สุดคือ ฟักทองที่วางเรียงรายหลายสิบผล เห็นแต่ละผลแล้วรู้เลยว่ามีคุณภาพ น่ากินมาก

ฟักทองสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวาน ภาพแกงฟักทอง ผัดฟักทองใส่ไข่ ขนมฟักทองเชื่อม แกงบวชฟักทอง ฟักทองสังขยา ก็ลอยเข้ามาในมโนเลยค่ะ น้ำลายสอเลยล่ะ

ฟักทองนั้นจัดเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากให้พลังงานต่ำและมีกากใยสูง จึงช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น แถมยังมีสารอาหารอีกมากมายได้แก่ มีวิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ถ้ากินทั้งเปลือกจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารอินซูลินออกมา ช่วยดูดซึมน้ำตาลจากเลือดไปเก็บไว้ และจากการที่มีเนื้อสีเหลืองหมายความว่ามีเบต้าแคโรทีนสูง ยิ่งกินยิ่งช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ

เฮ้อ ชอบกินเสียด้วย เป็นสาวสองพันปีแน่เลยเรา ฮาค่ะ

ประโยชน์มากมาย แต่ก็มีสิ่งที่ควรระมัดระวังเหมือนกัน เนื่องจากฟักทองเป็นอาหารที่มีฤทธิ์อุ่น จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีกระเพาะร้อนยกตัวอย่างเช่น มีอาการ กระหายน้ำ ปากเหม็น หิวง่าย ปัสสาวะเหลือง มีแผลในปาก เหงือกบวม เป็นต้น เพราะจะยิ่งทำให้เป็นมากขึ้น

ก่อนจากกัน ชาวบ้านบอกว่าต้องขนฟักทองกลับด้วยนะ งานเข้าเลยค่ะ ลำพังตัวเองปั่นจักรยานก็จะเอาตัวไม่รอดแล้ว ถ้าต้องขนฟักทองไปด้วยไม่อยากจะคิดเลยค่ะ เลยขอติดชาวบ้านว่าคราวหน้าจะเอารถมาขน แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องรอคราวหน้า เดี๋ยวพวกเค้าจะเอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดนัดพบเพื่อรับผู้เขียนกลับหลังเสร็จภารกิจ

ฟินเลยค่ะ กลับบ้านบางกระทุ่มพร้อมของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีภาพฟักทองที่เป็นอาหารคาวหวานลอยไปลอยมาในหัวตลอดทาง สวัสดีค่ะ

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 419