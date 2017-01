สูตรลดหุ่น ด้วยน้ำอุ่น 3 แก้ว

Did You Know? รู้ได้อย่างไรว่าอ้วนลงพุง ผู้ชาย ไม่ควรมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร และผู้หญิง ไม่ควรมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร โดยมีภาวะต่อไปนี้ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 ข้อ – ความดันโลหิตสูง ตั้งแต่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป (ความดันโลหิตตัวใดตัวหนึ่งสูงก็ถือว่าผิดปกติ) – น้ำตาลในเลือดสูง ตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป – ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป – โคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL cholesterol) ต่ำกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชาย หรือต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้หญิง