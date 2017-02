ปรุงแต่งให้ดีชีวีมีสุข บทความจาก นายแพทย์ชวโรจน์ เกียรติกำพล

ปรุงแต่ง ให้ดีชีวีมีสุข บทความจาก นายแพทย์ชวโรจน์ เกียรติกำพล

“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย”

“Two men look out through the same bars : One sees the mud and one the stars”

สุภาษิตอังกฤษจาก A Cluster of Quiet Thoughts (1896)

เขียนโดยเฟรเดอริก แลงบริดจ์ แปลโดยเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์

ผมนึกถึงสุภาษิตอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้อย่างสวยงามสละสลวยนี้ เมื่อครั้งหนึ่งได้รักษาผู้ป่วยสองรายพร้อม ๆ กันเธอทั้งสองป่วยด้วยโรคเดียวกัน ได้รับการวินิจฉัยในเวลาใกล้เคียงกัน อายุใกล้เคียงกันแต่การพยายามทำความเข้าใจอาการเจ็บป่วยและรับมือกับโรคช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งมองโรคเหมือนโคลนตมที่ตนเองกำลังจมดิ่งลงไปอย่างเปรอะเปื้อนสกปรก อีกคนหนึ่งกลับมองว่าเป็นดวงดาวที่กำลังฉายแสงส่องสว่างให้โอกาสได้ฝึกฝนตัวเอง

จันทิมากับเกสรา อายุประมาณ 40 ปีพวกเธอรูปร่างท้วม ก่อนหน้านี้มีโรคประจำตัวคนละหลายโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเวลาใกล้ ๆ กันด้วยอาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือที่คนทั่วไปชอบเรียกกันว่าเป็นโรคอัมพาตนั่นเองครับเรารักษาและให้คำแนะนำตามมาตรฐานการ

รักษาในปัจจุบันแก่เธอทั้งสองเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทีมผู้รักษาสังเกตเห็นได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนคือทัศนคติในการลุกขึ้นสู้ของเธอทั้งสองนั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกิน

จันทิมามักปฏิเสธคำแนะนำของทีมผู้รักษา ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด เธอให้เหตุผลว่า แม้จะรับประทานยาทำกายภาพบำบัดมากขนาดไหนก็คงไม่ดีขึ้นเป็นการเสียเวลาเปล่า เพราะเธอเห็นตัวอย่างผู้ป่วยแบบนี้มาหลายคน มีคนหนึ่งเป็นญาติสายตรงของเธอเอง นอกจากนี้เวลาครอบครัวของเธอพากันมาเยี่ยม เธอมักทำเมินเฉยหรือบางทีก็สั่งคุณพยาบาลไว้ว่า เธอต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัว ไม่ต้องการให้ใครเข้าพบเพราะจริง ๆ แล้วเธอบอกว่าญาติที่มาเยี่ยมเธอเมื่อเห็นเธอในสภาพเช่นนี้แล้วคงสมเพชและบางคนคงคิดสมน้ำหน้าเธอด้วย จันทิมาน้ำหนักลดลงเรื่อย ๆ เพราะไม่ยอมให้เราให้อาหารเพิ่มเติมทางสายยาง เนื่องจากเธอยังมีความผิดปกติเรื่องการกลืนอาหาร แต่ก็พยายามฝืนกลืนอาหารเองเมื่อถูกคาดคั้นทำให้มีปัญหาสำลักอาหารบ่อยครั้ง ส่วนยานั้นเธอไม่ได้รับประทานเลย บางครั้งก็แอบเอาไปซ่อนไว้ หรือทิ้งลงถังขยะ

เกสราทำตามคำแนะนำและให้ความร่วมมือทุกอย่าง เธอมักเล่าให้ทีมผู้รักษาและญาติของเธอฟังว่า สิ่งที่ทำให้เธอมีกำลังใจคือ ทุกวันก่อนนอนเธอมักจินตนาการถึงภาพที่เธอสามารถกลับมาเดินเองได้อีกครั้ง เธอจินตนาการว่าเธอจะได้กลับไปทำงานและดูแลคนในครอบครัวเหมือนเดิม เธอชอบพูดคุยและสนทนาเรื่องโรคที่เธอเป็นอยู่กับคนรอบข้างเธอบอกว่า นอกจากได้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว

เพิ่มเติม เธอยังได้โอกาสรู้จักคนหลากหลายอาชีพมากขึ้น และคนเหล่านั้นมักให้กำลังใจเธออยู่เสมอ เธอเห็นแล้วว่าหลายคนดีขึ้นเพราะหมั่นทำกายภาพบำบัด เธอจึงขอฝึกกายภาพเพิ่มเองวันละหลายชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยส่วนเรื่องยานั้นเธอเป็นฝ่ายทวงขอยาเองบ่อยครั้งหากเธอเห็นว่าวันนั้นได้ยาเลยเวลาไป

มีคนกล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษที่สามารถปรุงแต่งเรื่องราวความคิดสร้างทัศนคติทั้งในแง่ดีและแง่ลบให้ตัวเองได้กับทุกเรื่องราว แต่ตราบใดที่เรายังพัฒนาตนเองจนยุติการปรุงแต่งทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงไม่ได้ การเลือกปรุงแต่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราไปในทางที่ดี ย่อมสร้างความสุขและกำลังใจเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อย การเลือกปรุงแต่งเรื่องราวไปในทางที่ดี

นอกจากจะทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้การทำงานของระบบฮอร์โมนหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติและอื่น ๆ ทำงานประสานสอดคล้องกันได้ดีขึ้น นำไปสู่การฟื้นฟูจากการบาดเจ็บของร่างกายที่รวดเร็วขึ้นนั่นเอง

ล่าสุดผมได้เจอและรักษาจันทิมาอีกครั้งในห้องไอซียูด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อจากการสำลักอาหาร ในขณะที่เกสราเริ่มเดินเองได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยประคอง ทั้งสองคนเริ่มต้นพร้อม ๆ กัน แต่ผลที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งสองตอนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะคนหนึ่งปรุงแต่งเป็นโคลนตม อีกคนเห็นเป็นดวงดาวดังสุภาษิตนั่นเองครับ